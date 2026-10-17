Ladri entrano in casa con il laser di notte alla Besurica: «Me l'hanno puntato negli occhi, li ho inseguiti con lo spray»

Furto con laser alla Besurica. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte tra venerdì e sabato utilizzando una tecnica insolita: un raggio luminoso puntato negli occhi della proprietaria, per disorientarla e impedirle di capire cosa stesse accadendo. Il colpo è avvenuto in via Bartoli, nel quartiere alle porte di Piacenza, dove cresce la preoccupazione dei residenti per il susseguirsi degli episodi.

La donna è stata svegliata dai rumori. I malviventi avrebbero prima manomesso la porta d’ingresso, riuscendo a entrare nell’abitazione, sviluppata su più piani, e a rovistare nelle stanze alla ricerca di oggetti da rubare.

«Intorno alle tre – racconta la proprietaria – i ladri hanno smontato la serratura di casa e sono entrati. L’abitazione è su più piani. Hanno preso le chiavi della macchina».

Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero stati almeno due o tre. «Io ho il sonno molto leggero – spiega la residente – all’improvviso mi sono trovata questo laser negli occhi. Non ho fatto in tempo a vedere chi ci fosse».

La donna, però, non è rimasta a guardare e ha cercato di reagire, tentando di mettere in fuga i malviventi: «Li ho inseguiti con lo spray al peperoncino. Sono riusciti a rubare le chiavi della mia auto e a portarla via dal parcheggio davanti a casa». La donna ha presentato denuncia alla polizia.

