L'Anpi piacentina in corteo a Parma: «Abbiamo portato il sostegno degli antifascisti»

Anche l'Anpi di Piacenza ha partecipato oggi, sabato 14 novembre, alla grande manifestazione antifascista che ha attraversato le strade di Parma, organizzata in risposta al corteo dei movimenti di estrema destra riuniti nel Comitato Remigrazione e Riconquista, che hanno promosso una propria manifestazione in giornata.

La rappresentanza piacentina ha voluto portare nella città ducale il proprio sostegno e riaffermare i valori della pace, della libertà, del lavoro e dei diritti.

Ad aprire il lungo corteo, partito da piazzale Santa Croce, i medaglieri delle Anpi provinciali dell'Emilia-Romagna, insieme ai sindaci e al presidente nazionale dell'associazione, Gianfranco Pagliarulo. Presenti anche Albertina Soliani e l'europarlamentare Annalisa Corrado.

«Oggi, a Parma, l'antifascismo ha fatto bella la città», è il commento affidato dai partecipanti al racconto della giornata. Una manifestazione descritta come pacifica ma determinata, durante la quale sono stati scanditi a lungo slogan per la pace, la libertà e i diritti.

Il corteo si è concluso in piazzale della Pace, davanti al monumento al Partigiano, dove i manifestanti hanno intonato ripetutamente Bella Ciao.

«Quando assale lo sconforto davanti alle parole irricevibili dei nuovi fascisti, un'esperienza così rimette le cose al loro posto», è la riflessione che accompagna la testimonianza dei partecipanti alla giornata, vissuta dalla rappresentanza piacentina come un momento di partecipazione e di riaffermazione dei valori antifascisti.