L’asilo San Vincenzo pensa già alla prossima estate: raccolta fondi per i condizionatori

Il caldo dell’ultima estate ha messo a dura prova la scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli di San Lazzaro, a Piacenza. Con temperature vicine ai 40 gradi, la struttura, che ospita 75 bambini, ha dovuto arrangiarsi con un condizionatore portatile nel salone durante il riposo pomeridiano. «Ma abbiamo sofferto davvero troppo», racconta la coordinatrice Chiara Dieci.

Da qui il progetto "Aule fresche e sostenibili", una raccolta fondi per installare un impianto di climatizzazione efficiente e a basso impatto ambientale. Servono oltre 20mila euro, una cifra impegnativa per una scuola che il prossimo anno compirà 110 anni. In futuro si punta anche all’installazione di pannelli solari.

La campagna è aperta a tutti sulla piattaforma GoFundMe ( CLICCA QUI ).

«Qualunque contributo sarà ben accetto», spiega Dieci, che sta contattando anche alcune aziende del territorio. La scuola, aperta dalle 7.30 alle 18 per venire incontro ai genitori che lavorano, vuole garantire ambienti confortevoli e sicuri ai bambini e al personale anche durante le estati più torride.