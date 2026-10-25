L'intelligenza artificiale entra in ambulatorio: la rivoluzione parte da otto medici di famiglia piacentini

L’intelligenza artificiale arriva negli ambulatori dei medici di famiglia piacentini. Da gennaio 2027, otto professionisti parteciperanno alla sperimentazione di Mia, la piattaforma di Agenas pensata per affiancare i sanitari nelle decisioni cliniche.

L’Ausl di Piacenza ha sottoscritto un accordo con la Regione Emilia-Romagna per avviare il progetto, finanziato nell’ambito del Pnrr. La fase di prova durerà 18 mesi.

«Il sistema fornirà informazioni scientifiche validate e potrà suggerire diagnosi differenziali», spiega Dario Tedesco, referente aziendale per la telemedicina. La piattaforma consulterà esclusivamente fonti selezionate e non riceverà dati identificativi dei pazienti.

L’intelligenza artificiale potrà aiutare anche nella gestione delle malattie croniche e nelle attività di prevenzione e riabilitazione. La diagnosi e ogni decisione clinica resteranno comunque responsabilità del medico. Il percorso partirà con la formazione dei professionisti.