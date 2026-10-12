L’organo del Duomo ha bisogno di cure in Germania: tornerà nel 2027
Alto dieci metri e con centinaia di canne, il “Pedrini” viene smontato da artigiani tedeschi per un importante restauro. L'organista Perotti: «Riuscivo a sfruttare solo il 15% delle sue potenzialità».
Elisa Malacalza
|51 minuti fa
L'organista Federico Perotti accanto all'impalcatura dell'organo "Pedrini" in Duomo - © Libertà/Elisa Malacalza
Alto dieci metri, con centinaia di canne, l'organo “Pedrini” del Duomo lascia Piacenza per essere restaurato in Germania. A smontarlo, pezzo dopo pezzo, sono gli specialisti della Weimbs Orgelbau, azienda tedesca con quattro generazioni di esperienza, arrivati da 900 chilometri di distanza.
L'operazione richiederà circa un mese. Lo strumento, inaugurato l'8 dicembre 1983, sarà trasferito in Germania e tornerà nella cattedrale alla fine del 2027, salvo imprevisti.
«Riuscivo a suonarlo solo al 15% delle sue potenzialità», racconta l'organista Federico Perotti. Ai problemi presenti fin dall'origine si sono aggiunti l'usura e i danni provocati da un'invasione di roditori alla fine degli anni Novanta.
Il restauro era considerato urgente già nel 2004, mentre i primi progetti risalgono al 2020.
Durante l'assenza del “Pedrini”, le celebrazioni in Duomo saranno accompagnate da un organo più piccolo, a cassapanca.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Una marea di auto per le castagne: «È furto, certi boschi sono privati»
4.
Chiude il cancello di fronte all’asilo: rivolta delle mamme