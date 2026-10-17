Maltempo sull'Appennino Piacentino, allerta gialla per domani: temporali e rischio frane

Allerta meteo gialla per temporali sull'Appennino piacentino nella giornata di domani, domenica 18 ottobre. La Regione Emilia-Romagna, attraverso la Protezione civile e Arpae, ha diramato il bollettino numero 100/2026, che segnala condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi sul settore occidentale e centrale della fascia appenninica.

L'allerta, emessa sabato 17 ottobre, sarà valida dalla mezzanotte di domenica 18 fino alla mezzanotte di lunedì 19 ottobre.

Le zone interessate e i possibili rischi

Nel Piacentino il codice giallo riguarda la montagna e l'alta collina, corrispondenti alle zone di allerta G1 e G2, condivise con il territorio parmense.

Secondo il bollettino ufficiale, i temporali potranno provocare occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo idrografico minore, con possibili effetti e danni sul territorio.

La criticità segnalata riguarda specificamente i temporali, mentre per gli altri fenomeni monitorati, compresi il rischio idraulico e quello idrogeologico, il livello rimane verde.

Pianura esclusa dall'allerta, poi fenomeni in attenuazione

Nessuna allerta è prevista per la bassa collina e la pianura piacentina, dove il bollettino regionale indica codice verde per tutte le tipologie di criticità.

Per le 48 ore successive alla giornata di domenica, la tendenza indicata dalla Protezione civile è di attenuazione dei fenomeni.