Marsaglia, inaugurato il nuovo Punto Salute: per ora aperto ogni 15 giorni

«Non abbiamo l’abitudine di fare molte inaugurazioni in queste zone». Con emozione il sindaco di Corte Brugnatella, Renato Bertonazzi, ha salutato il taglio del nastro del nuovo Punto Salute di Marsaglia, il terzo della provincia. La struttura, rinnovata e messa in sicurezza, ospiterà gli studi di due medici di famiglia, un centro prelievi e un ambulatorio infermieristico per i malati cronici.

«Questo è solo un inizio», ha spiegato la direttrice generale dell’Ausl, Paola Bardasi, sottolineando che il presidio permetterà di ricevere cure senza raggiungere centri più grandi. Tra le prospettive, telemedicina e collaborazione con la farmacia del paese.

Per ora, però, il Punto Salute sarà aperto ogni quindici giorni, il martedì dalle 7.30 alle 9, solo su appuntamento. Bertonazzi auspica di arrivare a un’apertura settimanale e annuncia un altro progetto: una sede per il 118, ricavata in una palazzina di fronte al Municipio, che il Comune conta di inaugurare a marzo.

Gli interventi costano complessivamente circa 320mila euro, di cui 293mila da fondi regionali, 25mila dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e 2mila dal Comune. Per l’assessore regionale Massimo Fabi, i presidi di prossimità rispondono ai bisogni delle zone montane e aiutano a contrastare lo spopolamento.