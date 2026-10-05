Mercato Europeo, un successo: 30mila visitatori
Anselmi (Fiva): «Grande varietà di prodotti». Chiappa (Confcommercio): «Operatori e consumatori contenti»
Martina Di Nunzio
|2 ore fa
Ben 135 espositori, tre intense giornate e una location accattivante hanno reso anche quest’anno il Mercato Europeo protagonista del cambio di stagione a Piacenza. Si è conclusa così la ventunesima edizione, con un Pubblico Passeggio Facsal accogliente, trasformato in un piccolo grande polmone del mondo.
Sono rimasti soddisfatti del duro lavoro portato a termine - sempre un punto di partenza per il futuro - i tre punti di un triangolo composto da organizzatori, lavoratori e consumatori, che hanno collaborato per il successo della fiera. «Siamo in linea con la stagione precedente e le sue trentamila presenze» ha specificato il presidente Fiva Piacenza Adriano Anselmi, orgoglioso del «risvolto assolutamente positivo». Per lui due sono gli elementi che hanno contribuito: «Il clima clemente, adatto alle famiglie, unito all’articolata varietà di prodotti offerti». Diverse pietanze tipiche regionali, dai cannoli siciliani e la ‘Nduja calabrese ai formaggi dell’Alto Adige, passando per la Sardegna e la focaccia ligure, senza dimenticare la paella spagnola e le spezie indiane. Ma di profumi se ne intendono anche i francesi e i bulbi olandesi in esposizione, e ancora abbigliamento e tanto altro. Insomma, nulla è mancato all’appello. «Piacenza risponde meglio di altre piazze» hanno riscontrato alcuni commercianti storici della fiera. «Gli operatori sono contenti» ha invece affermato il presidente dell’Unione Commercianti Raffaele Chiappa.
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