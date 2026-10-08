Mining 2027 a Piacenza Expo: nasce la nuova fiera europea dedicata a miniere e cave

Presentato nel corso di Geofluid Mining, mostra-convegno delle attività estrattive e minerarie (European exhibition and conference on mining and quarrying), in programma a Piacenza Expo i prossimi 13 e 14 ottobre del 2027. A illustrarla nel corso della giornata di apertura di Geofluid il presidente di Piacenza Expo Davide Villa insieme al coordinatore Sergio Copelli e agli esperti Emanuele Emani (Consigliere Consiglio Nazionale Geologi), Domenico Savoca (Presidente ANIM), Stefano Chiarugi (Consigliere ANIPA) e David Govoni (presidente EFG).

Come hanno spiegato Villa e Copelli «l'attuale situazione geopolitica ci sta facendo capire che è sempre più indispensabile cercare di arrivare a un'autonomia delle risorse e noi vogliamo rispondere a questa esigenza dando vita a una novità che riguarderà il settore minerario ed estrattivo a livello europeo. Mining andrà appunto in questa direzione, il format prevederà una parte espositiva di mostra con stand e allestimenti, unita a un'altra incentrata su convegni, incontri di approfondimento e di confronto su temi sia tecnici sia politici, con cadenza biennale per guardare al futuro».