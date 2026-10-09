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Monticelli, stretta contro bivacchi e alcol in strada: multe fino a 500 euro

Ordinanza del sindaco Gimmi Distante dopo le proteste dei residenti per schiamazzi e degrado. Vietato consumare alcolici negli spazi pubblici e vendere bevande da asporto in vetro o lattina dalle 22 alle 6. Le restrizioni valgono anche nelle frazioni.

Valentina Paderni
|58 minuti fa
Il municipio di Monticelli
Il municipio di Monticelli
1 MIN DI LETTURA
Giro di vite contro bivacchi, consumo di alcolici in strada e schiamazzi. Il sindaco Gimmi Distante ha firmato un’ordinanza che introduce nuovi divieti su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, con multe fino a 500 euro.
Il provvedimento nasce dalle ripetute segnalazioni dei residenti, esasperati da rumori, comportamenti molesti e rifiuti abbandonati negli spazi pubblici.
Vietato bivaccare occupando marciapiedi, piazze, panchine e aree verdi, così come consumare bevande alcoliche su suolo pubblico. Dalle 22 alle 6 sarà inoltre proibita la vendita da asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine da parte di negozi, attività artigianali e distributori automatici. Stop anche all’abbandono di rifiuti.
«Vogliamo garantire rispetto, ordine e decoro – spiega Distante –. Chi si comporta civilmente non subirà ripercussioni». L’obiettivo è contrastare gli assembramenti accompagnati da schiamazzi che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno provocato disagi a residenti e passanti.
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