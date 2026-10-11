Morfasso piange la consigliera Bianca Rapaccioli: «Sempre disponibile, umile e con il sorriso»
Eletta nel 2024, la consigliera comunale si è spenta a 71 anni dopo una rara malattia. Il sindaco Calestani ricorda il suo impegno e il profondo legame con Carignone.
Federica Duani
|1 ora fa
La consigliera comunale Bianca Rapaccioli, morta all'età di 71 anni
Morfasso piange Bianca Rapaccioli, consigliera comunale scomparsa a 71 anni dopo aver combattuto contro una rara malattia neurologica diagnosticata nel 2025.
Residente a Piacenza con il marito Renato Raggi, al quale era legata da oltre cinquant'anni, aveva mantenuto un rapporto profondissimo con Carignone, piccola frazione di Morfasso da cui proveniva la sua famiglia.
Proprio per rappresentare quella comunità aveva accettato di candidarsi alle elezioni comunali del 2024, su richiesta del sindaco Paolo Calestani.
«Era una persona sempre positiva e mai distruttiva, capace di fare da collante tra le parti, sempre con il sorriso», la ricorda il primo cittadino.
Da giovane aveva già avuto esperienze politiche nel movimento Nuova Europa, nell'ambito della Democrazia cristiana.
Il marito Renato ricorda il loro primo incontro, avvenuto alla fine del 1974 nel locale Scacco Matto di Fiorenzuola, e l'amore di Bianca per Carignone, dove conservavano la casa del padre.
«Una persona disponibile, umile, rispettosa», aggiunge Calestani, ricordandone anche la profonda fede e la partecipazione alla messa domenicale.
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