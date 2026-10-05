Neonato rischia di soffocare, salvato dalle manovre dei genitori

È una storia a lieto fine quella che racconta Andrea Merli, responsabile della formazione della pubblica assistenza San Giorgio. Qualche giorno fa un bimbo ha rischiato di soffocare con il latte appena ingerito, ma i genitori hanno praticato le manovre imparate nella lezione di disostruzione apprese nel corso tenuto dalla Pubblica nella sua sede di via Campo sportivo a San Giorgio. Nonostante la paura, tutto è andato a buon fine e il bimbo sta bene.

Proprio Merli, con il collega formatore Giovanni Negrini, ha condotto, sabato 26 settembre, la lezione sulle manovre di disostruzione in età pediatrica cui hanno partecipato diversi genitori. Tra loro anche una mamma e un papà che qualche giorno dopo hanno messo in pratica, loro malgrado, quanto appreso in quell’occasione. «Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre la mamma si è accorta che il bimbo, durante la suzione del latte, non respirava più e stava cambiando colore - spiega Merli - ha avvisato il compagno di chiamare i soccorsi e lei, con tempestività e decisione, come è indicato dalle linee guida, ha praticato le manovre che sono andate subito a buon fine. I volontari della Pubblica sono arrivati sul posto che la situazione era già risolta; le hanno comunque consigliato una visita in pronto soccorso pediatrico per un ulteriore controllo. Il bimbo è tornato a casa dopo una giornata in osservazione. Ci ha ringraziato per quella lezione che tra teorica e pratica ha dato consigli salvavita».

E lei stessa ora consiglia a tutti di frequentare quel corso (che dura una mattinata, è gratuito ed è offerto dalle associazioni del soccorso) che per lei è stato provvidenziale. «Anche il latte artificiale, somministrato con il biberon, può creare grumi se non sciolto bene – informa Merli – e quindi può andare ad ostruire le vie aeree». «Una gioia immensa e un grandissimo orgoglio per la nostra associazione e il nostro movimento - commenta il presidente della Pubblica assistenza San Giorgio, Simone Saccarini - questa storia a lieto fine dimostra come l’impegno profuso sul territorio abbia risultati concreti: salvare vite. I miei più sentiti complimenti vanno a questi straordinari genitori, che in un momento di enorme paura hanno mantenuto la lucidità e hanno fatto tutto in maniera corretta. Un ringraziamento speciale e doveroso va a tutti i nostri formatori Anpas per l’instancabile lavoro che portano avanti ogni giorno. Il nostro appello è che sempre più persone come genitori, familiari, insegnanti, allenatori, babysitter, che hanno a che fare con bambini tra 0 e 12 anni, decidano di frequentare i nostri corsi di disostruzione pediatrica. Imparare queste manovre fa davvero la differenza».