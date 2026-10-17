Nuova sede della polizia locale in via Boselli: 9,5 milioni, ecco come sarà finanziata

Figura anche la nuova sede della polizia locale in via Boselli nel piano triennale delle opere pubbliche 2027-29 licenziato dalla giunta nei giorni scorsi. Il Comune ne aveva dato notizia in un comunicato (v. “Libertà” di martedì) incentrato sulla riqualificazione di via XX Settembre: «Nuova sede della polizia locale in via Boselli, con archivio-deposito, viabilità e parcheggi», era scritto, indicando l’obiettivo nella «riunione in una struttura funzionale di sedi e servizi oggi distribuiti su più immobili, migliorando l’organizzazione delle attività e l’efficienza degli spazi».

Ora, delibera di giunta alla mano, il progetto, già in gestazione da un paio d’anni, prende forma in questi termini. «L’amministrazione comunale individua, nell’ambito della programmazione per il triennio 2027/2029, un intervento da attuarsi mediante forme di Partenariato pubblico-privato (Ppp) a iniziativa pubblica», si spiega nelle carte. In via Boselli, all’angolo con via Corneliana e via Vignola, nei pressi della rotonda con corso Europa, il Comune possiede un’area che è stata in passato sede dell’Asm, la municipalizzata dei rifiuti, e adesso ospita economato, archivi e magazzini. L’amministrazione la valuta idonea, demolendo i fabbricati attuali, a ospitare la polizia locale spostandola da via Rogerio, sistemazione di cui da tempo viene lamentata l’inadeguatezza.