Oltre 60 multe per abbandono di rifiuti a Castel San Giovanni: sanzioni per 18mila euro
Una media di sei contravvenzioni al mese per chi scarica mobili, materassi e macerie accanto ai cassonetti. Pievetta, Poggio Salvini e la zona del cimitero tra le più colpite.
Mariangela Milani
|3 ore fa
Sono già più di sessanta, una media di sei al mese al mese, le sanzioni che la Polizia locale di Castel San Giovanni ha rifilato da inizio anno ad oggi a persone sorprese a scaricare rifiuti in maniera impropria.
Castellani, ma più spesso persone venute da altri comuni, pizzicate mentre scaricavano mobili, materassi, scarti di materiale edile, sacchi pieni degli oggetti tra i più disparati accanto ai cassonetti della raccolta stradale dei rifiuti. Le zone maggiormente colpite sono l’onnipresente Pievetta, Poggio Salvini e la zona del cimtero comunale.
Le sanzioni in caso di abbandono improprio si aggirano su di una media di 300 euro. Vuol dire che da inizio anno dalle tasche di chi è stato pizzicato a scaricare in maniera selvaggia, se ne sono andati 18 mila euro.