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PalabancaSport, oggi si inaugura il nuovo foyer 1 da 1,8 milioni prima di Gas Sales-Modena

Alle 16 taglio del nastro con le autorità dopo sette anni di impegno della Gas Sales e di due amministrazioni comunali. Progetto finanziato dal Pnrr

Elena Caminati
|2 ore fa
Il foyer 1 che sarà inaugurato oggi alla presenza delle autorità - © Libertà/Elena Caminati
Il foyer 1 che sarà inaugurato oggi alla presenza delle autorità - © Libertà/Elena Caminati
1 MIN DI LETTURA
Taglio del nastro oggi alle 16 per il nuovo foyer 1 del PalabancaSport, poco prima della sfida di SuperLega tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. Lo spazio, rinnovato dal Comune con fondi Pnrr, punta a migliorare accessibilità, accoglienza e sostenibilità dell’impianto.
L’intervento arriva al termine di un percorso iniziato nel 2019, quando erano emerse le criticità dei due foyer, destinati all’hospitality e alla biglietteria. «Non erano decorosi per ospitare la massima serie», ricorda Gian Paolo Ultori, allora delegato al PalabancaSport.
Dopo un primo bando sfumato, il Comune ha ottenuto 1,4 milioni di euro dal Pnrr, ai quali si sono aggiunti 400mila euro stanziati dalla giunta Barbieri e confermati dalla giunta Tarasconi. Gas Sales ha sostenuto le spese di progettazione.
All’inaugurazione sono attesi la sindaca Katia Tarasconi, il ministro Tommaso Foti, l’assessora regionale Elena Mazzoni e la presidente Elisabetta Curti.
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