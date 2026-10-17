Auto si ribalta e finisce ruote all'aria in via Pirandello: danneggiate due vetture parcheggiate

Spettacolare incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, a Piacenza. Intorno alle 15 un Suv si è ribaltato all'incrocio tra via Pirandello e via Machiavelli, finendo con le ruote all'aria a ridosso del marciapiede e di alcune vetture parcheggiate.

L'impatto ha provocato danni a due automobili in sosta, un altro Suv e una Fiat Panda grigia, rimasta danneggiata nella parte posteriore. Il veicolo è finito completamente capovolto, con il tetto sull'asfalto, accanto a un'utilitaria grigia che presenta danni nella parte posteriore.

Ringhiera danneggiata e detriti sull'asfalto

Una ringhiera metallica è stata divelta e finita a terra, nei pressi del marciapiede che costeggia un edificio residenziale. Sulla carreggiata sono rimasti visibili frammenti e parti danneggiate, mentre una porzione della strada appare bagnata.

La scena dell'incidente ha richiamato l'attenzione di alcuni residenti, affacciati alle finestre e presenti nelle vicinanze.

Vigili del fuoco e polizia locale sul posto

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo ribaltato e dell'area circostante. Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Sono nel frattempo intervenuti i mezzi per il recupero delle vetture danneggiate.

Non sono ancora note le condizioni della persona che si trovava a bordo dell'auto ribaltata. Restano da chiarire le cause dell'incidente e la sequenza che ha portato il veicolo a capovolgersi, danneggiando le altre automobili.