Auto si ribalta e finisce ruote all'aria in via Pirandello: danneggiate due vetture parcheggiate
L'incidente intorno alle 15 all'incrocio con via Machiavelli. Il veicolo è rimasto capovolto accanto alle auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.
Redazione Online
|2 ore fa
L'auto capovolta al margine della strada
Spettacolare incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, a Piacenza. Intorno alle 15 un Suv si è ribaltato all'incrocio tra via Pirandello e via Machiavelli, finendo con le ruote all'aria a ridosso del marciapiede e di alcune vetture parcheggiate.
L'impatto ha provocato danni a due automobili in sosta, un altro Suv e una Fiat Panda grigia, rimasta danneggiata nella parte posteriore. Il veicolo è finito completamente capovolto, con il tetto sull'asfalto, accanto a un'utilitaria grigia che presenta danni nella parte posteriore.
Ringhiera danneggiata e detriti sull'asfalto
Una ringhiera metallica è stata divelta e finita a terra, nei pressi del marciapiede che costeggia un edificio residenziale. Sulla carreggiata sono rimasti visibili frammenti e parti danneggiate, mentre una porzione della strada appare bagnata.
La scena dell'incidente ha richiamato l'attenzione di alcuni residenti, affacciati alle finestre e presenti nelle vicinanze.
Vigili del fuoco e polizia locale sul posto
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo ribaltato e dell'area circostante. Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.
Sono nel frattempo intervenuti i mezzi per il recupero delle vetture danneggiate.
Non sono ancora note le condizioni della persona che si trovava a bordo dell'auto ribaltata. Restano da chiarire le cause dell'incidente e la sequenza che ha portato il veicolo a capovolgersi, danneggiando le altre automobili.
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