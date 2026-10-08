Piacenza, 21enne investito da un’auto in via Caorsana: sbalzato sull’asfalto, è ferito seriamente

Un 21enne è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un’auto questa mattina, giovedì 8 ottobre, in via Caorsana a Piacenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7, in prossimità della rotonda in cui si immette via dell'Agricoltura e in prossimità della quale si trova lo stabilimento Astra. Il giovane, per cause ancora da accertare, è stato urtato da una vettura e sbalzato a terra.

Nell’impatto il 21enne ha riportato traumi piuttosto seri. Sul posto un'ambulanza e un'automedica inviate dal 118. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze in cui il giovane è stato travolto.