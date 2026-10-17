Piacenza, 96 negozi chiusi in centro storico: l'allarme di Forza Italia
Censimento del partito nelle principali vie dello shopping: 15 vetrine vuote in via Calzolai, 14 sul Corso e 11 in via Garibaldi. Vignali: «Servono politiche per rilanciare il commercio».
Marcello Pollastri
|3 ore fa
Pietro Vignali e alcune serrande abbassate a Piacenza
Sono 96 le vetrine chiuse nelle principali vie del centro storico di Piacenza, secondo un censimento realizzato da Forza Italia, che denuncia il progressivo impoverimento del commercio di vicinato. In alcuni casi le vecchie botteghe sono state trasformate in garage privati.
Il primato delle chiusure spetta a via Calzolai, con 15 locali sfitti, seguita dal Corso (14), via Garibaldi (11), via San Antonino (9), via XX Settembre (8) e via Felice Frasi (6).
«Novantasei saracinesche abbassate sono il sintomo di una carenza di politiche di sostegno alle piccole attività», denuncia Pietro Vignali, capogruppo e segretario regionale di Forza Italia, che accusa la giunta di non avere una strategia efficace per il rilancio.
Nel mirino anche i 560mila euro regionali destinati agli hub urbani, che secondo Vignali devono tradursi in nuove aperture e posti di lavoro, non soltanto in riqualificazioni ed eventi. «Altrimenti rischiamo di avere contenitori bellissimi, ma centri storici sempre più vuoti».