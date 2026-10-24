«Piacenza accogliente. Contrasto a droga, furti e disagio giovanile»

«Non vince il singolo, vince la squadra». È una lezione imparata negli anni da paracadutista al Reggimento “Tuscania” di Livorno e nelle missioni all’estero, ma che Paolo Leoncini continua a portare con sé anche nel nuovo incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza. Un mese circa dopo il suo insediamento, il primo bilancio è positivo: «Una città accogliente, una buona qualità della vita e, soprattutto, istituzioni capaci di lavorare insieme». Senza perdere di vista, però, le sfide sul fronte della sicurezza, dalla diffusione degli stupefacenti al disagio giovanile, fino ai reati che incidono più direttamente sulla quotidianità dei cittadini come i furti.

Leoncini è stato in visita ieri mattina alla sede di Libertà, dove ha incontrato il direttore Gianluca Rocco e i vertici del gruppo editoriale (il presidente Alessandro Miglioli, il vicepresidente Giorgio Losi e il direttore generale Marco Scarzanell), visitando anche il museo. Un’occasione per conoscersi e fare il punto sulle prime settimane trascorse a Piacenza, ma anche sull’impronta che il nuovo comandante intende dare al proprio mandato.