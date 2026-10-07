Piacenza, ecco i 31 giovani medici e odontoiatri che sabato giureranno all'Alberoni

Saranno 31 giovani professionisti a pronunciare il giuramento che segna simbolicamente l’ingresso nella professione. Sabato 10 ottobre, dalle 15, la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza ospiterà la 13ª Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. I neo iscritti che presteranno giuramento sono 26 medici e cinque odontoiatri.

Dall’intelligenza artificiale all’empatia

Ad aprire l’appuntamento sarà Maurizio Contini. Dopo i saluti istituzionali interverrà Gian Luigi Marseglia, professore ordinario di Pediatria all’Università di Pavia, presidente della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica e già direttore della Clinica pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia.

Al centro del suo intervento un tema di particolare attualità, sintetizzato già dal titolo: «Studio, esperienza clinica, empatia ed etica. Sempre e comunque prima della tecnologia e della IA». Seguirà la relazione morale del presidente dell’Ordine piacentino, Augusto Pagani.

Quattordici medici festeggiano mezzo secolo dalla laurea

La giornata unirà simbolicamente chi si affaccia alla professione e chi alle spalle ha cinquant’anni di esperienza. Saranno infatti premiati per il mezzo secolo trascorso dalla laurea 14 medici:

Lina Bollani, Maurizio Buvoli, Roberto Casale, Vincenzo Delledonne, Augusto Falco, Paola Gabutti, Giuliano Limonta, Maurizio Massarini, Silvia Messina, Luigi Pulzoni, Pietro Simeone, Giuseppe Soavi, Walter Tassi e Carlo Viani.

I 31 giovani che pronunceranno il giuramento

Il momento centrale sarà quindi dedicato ai neo iscritti all’Ordine. Per valorizzare l’elenco, anziché inserirlo come una lunga sequenza indistinta, lo dividerei in due blocchi, medici e odontoiatri, mantenendo l’ordine fornito dall’Ordine.ecco i

MEDICI CHIRURGHI

Nicolò Angiporti, Alberto Maria Arata, Michele Arisi, Gioia Balestrieri, Edoardo Bavagnoli, Angelica Beluffi, Chiara Bernizzoni, Camilla Castagnetti, Teodora Daria Dedu, Belinda Demaj, Loredana Esposito, Giacomo Ligabue, Riccardo Losi, Anna Negri, Carolina Pagliara, Giacomo Maria Parietti, Camilla Perini, Francesca Rancati, Francesco Repetti, Elena Sartori, Giovanni Signaroldi, Giandomenico Silvestri, Alice Ughini, Roberta Ulietti, Maria Grazia Viola ed Elena Zambelli.

ODONTOIATRI

Andrea Cavanna, Anita Groppi, Alessandro Noé, Alessandra Rossetti e Valmira Xeka.

Dopo il giuramento dei 31 giovani professionisti, la 13ª Giornata del Medico e dell’Odontoiatra si concluderà con un brindisi di saluto