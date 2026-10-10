Piacenza, emergenza casa: 104 famiglie escluse dagli alloggi popolari, 20 appartamenti da recuperare
Redditi troppo alti per le case popolari, ma insufficienti per gli affitti di mercato. Il Comune punta su 1,1 milioni di fondi regionali per ristrutturare alloggi da destinare a canoni calmierati.
Gustavo Roccella
|2 ore fa
Alloggi di edilizia residenziale pubblica
A Piacenza sono almeno 104 le famiglie che guadagnano troppo per accedere alle case popolari, ma non abbastanza per sostenere gli affitti di mercato. È la cosiddetta “fascia grigia”, un'emergenza abitativa richiamata in consiglio comunale da Sandro Spezia (Piacenza Oltre).
«Se guardiamo solo all'edilizia residenziale pubblica rischiamo di non vedere la parte crescente del bisogno. Servono risorse, servono case», ha avvertito.
Per affrontare il problema, il Comune punta a recuperare 20 appartamenti attualmente inutilizzabili, destinandoli temporaneamente all'edilizia residenziale sociale (Ers), con affitti calmierati.
L'intervento, sostenuto da 1,1 milioni di euro di finanziamenti regionali, dovrà concludersi entro il 2027. Gli immobili, oggi appartenenti al patrimonio delle case popolari, necessitano di manutenzioni straordinarie.
I numeri fotografano la difficoltà abitativa: 562 domande per un alloggio popolare presentate nel 2026, ma soltanto una sessantina di assegnazioni previste.
Il patrimonio comunale conta oltre 2.200 abitazioni, insufficienti a soddisfare una domanda crescente, aggravata dal caro affitti e dall'aumento del costo della vita.
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