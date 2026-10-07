Piacenza, lavori in via Damiani, Boselli e Gervasi: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Lavori in via Damiani e via Boselli

Nuove modifiche alla viabilità in diverse strade di Piacenza per consentire l’esecuzione di opere complementari e i lavori di rifacimento della rete dell’acquedotto.

Il primo intervento riguarda via Damiani: dalle 7 di lunedì 12 alle 20 di giovedì 15 ottobre, sulla carreggiata est, nel tratto compreso tra via Boselli e via Leonardo Da Vinci, saranno in vigore il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata.

Il cantiere si sposterà quindi in via Boselli: dalle 7 di lunedì 19 alle 20 di giovedì 22 ottobre, sulla corsia nord in direzione di via Manfredi, nel tratto tra via Damiani e il civico 34, saranno istituiti anche in questo caso i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata.

Acquedotto, cantiere in via Gervasi

Modifiche più prolungate interesseranno via Gervasi, dove sono previsti lavori di rifacimento della rete dell’acquedotto. Dalle 6 di venerdì 9 ottobre e fino al termine dei lavori – con interventi indicati fino alle 20 di venerdì 4 dicembre – nel tratto compreso tra l’incrocio con via Manfredi e il civico 20 saranno vietati sia la circolazione sia la sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Nel tratto di via Gervasi compreso tra i civici 20 e 28 sarà invece istituito il doppio senso di circolazione, accompagnato dal divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Restringimenti anche in via Manfredi

Il cantiere avrà ripercussioni anche su via Manfredi. Nel tratto compreso tra i civici 27 e 31, a seconda dell’avanzamento dei lavori, saranno istituiti il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata.

Le modifiche alla circolazione serviranno a consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e comporteranno quindi variazioni temporanee alla viabilità nell’area interessata dai diversi cantieri.