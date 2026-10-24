Piacenza ospiterà la Borsa Culturale Italo-Tedesca 2028: "Il tedesco apre le porte al futuro""

Il tedesco tra scuola e opportunità di lavoro

Superare i pregiudizi sulla lingua tedesca e scoprire le opportunità che può offrire nello studio, nel lavoro e nella crescita personale. È stato questo il filo conduttore della giornata organizzata dal Centro Culturale Italo-Tedesco (ACIT) di Piacenza e Lodi all'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L'incontro, intitolato DaF-Tag – Il tedesco tra scuola, formazione e futuro, ha richiamato numerosi docenti e studenti degli istituti piacentini, protagonisti di una mattinata dedicata al valore della lingua e della cultura germanofona.

Tra gli obiettivi, quello di contrastare gli stereotipi che spesso scoraggiano i giovani dall'avvicinarsi al tedesco, mettendo invece in evidenza le prospettive formative e professionali legate alla sua conoscenza.

Una lingua difficile? Sfatiamo i luoghi comuni

Al centro dell'incontro la presentazione del libro Tedesco, ma non troppo. Una lingua e dieci motivi per amarla, con la partecipazione dell'autrice Valentina Giuliani.

Il tedesco è davvero una lingua complicata, poco musicale e caratterizzata da una grammatica impossibile? Attraverso un approccio divulgativo e giornalistico, il volume prova a ribaltare questi luoghi comuni, invitando a scoprire gli aspetti più interessanti della lingua e della cultura dei Paesi germanofoni.

Spazio anche alle esperienze dei giovani che hanno scelto di studiare o lavorare all'estero. Durante la mattinata è stato proiettato in anteprima un podcast con le testimonianze di studenti che hanno vissuto esperienze formative e professionali in Germania e in altri Paesi di lingua tedesca.

Piacenza scelta per la Borsa Culturale Italo-Tedesca 2028

La giornata è stata anche l'occasione per annunciare un importante appuntamento internazionale che coinvolgerà Piacenza.

Alessandro Bonesini, presidente della VDIG, la Federazione delle Associazioni Culturali Italo-Tedesche in Germania, ha infatti comunicato che Piacenza ospiterà nel 2028 la Borsa Culturale Italo-Tedesca, l'assise biennale che riunisce i centri culturali dei due Paesi.

Un riconoscimento che porterà la città al centro delle relazioni culturali tra Italia e Germania, offrendo un'occasione di incontro e confronto tra le associazioni impegnate nella promozione del dialogo internazionale.

L'impegno del Centro Culturale Italo-Tedesco

L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, è stata organizzata dalle docenti Elena Loranzi, Barbara Tagliaferri, Ariane Kutz e Dorothee Varasi, insieme al presidente del Centro Culturale Italo-Tedesco di Piacenza e Lodi, Stefano Foppiani.

Una mattinata che ha unito formazione, testimonianze e approfondimento culturale, con l'obiettivo di incoraggiare soprattutto le nuove generazioni a considerare il tedesco non come un ostacolo, ma come una risorsa per il proprio futuro.