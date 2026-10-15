Piacenza, ubriaco minaccia clienti e dipendenti di un fast food: denunciato, locali vietati per 18 mesi

In evidente stato di ubriachezza infastidisce e minaccia clienti e dipendenti di un fast food, poi si mostra aggressivo anche nei confronti degli agenti intervenuti. Per un piacentino di 48 anni è scattata una denuncia e il divieto di frequentare per 18 mesi gli esercizi pubblici (Dacur) di una vasta zona della città.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 12 ottobre, in un fast food nella zona della via Emilia Pavese. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Squadra Volante della polizia, chiamati per la presenza di un uomo che, secondo le segnalazioni, stava molestando e minacciando dipendenti e avventori.

Mentre gli agenti raccoglievano le testimonianze delle dipendenti, il 48enne è rientrato nel locale e ha assunto un atteggiamento minaccioso anche nei confronti dei poliziotti, rifiutandosi inizialmente di fornire le proprie generalità.

Accompagnato in Questura, è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Alla luce dei numerosi precedenti dell'uomo per ubriachezza molesta e guida in stato di ebbrezza, il questore di Piacenza ha inoltre disposto nei suoi confronti un Dacur, il divieto di accesso agli esercizi pubblici, della durata di 18 mesi.

Il provvedimento riguarda i locali situati nell'area compresa tra via Emilia Pavese, via Luigi Einaudi, via Primo Maggio, strada della Raffalda, via XXIV Maggio e piazzale Torino. Al 48enne è vietato anche sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi interessati.

La misura è stata adottata a seguito degli accertamenti della Divisione Anticrimine della Questura.