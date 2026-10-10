PizzAut, Nico Acampora racconta a Piacenza come ha cambiato la vita a 41 ragazzi autistici

Da una diagnosi di autismo alla nascita di PizzAut, il progetto che oggi offre lavoro e dignità a 41 ragazzi neurodivergenti. A raccontare questa storia di inclusione e tenacia è stato Nico Acampora, ospite dell'Università Cattolica di Piacenza per la nona Giornata del Dono.

«Quando dissi a mia moglie che volevo fare qualcosa per il futuro dei ragazzi autistici, mi rispose: rimettiti a dormire, non sai neanche cucinare un uovo», ha ricordato Acampora.

Era il 2017. Oggi PizzAut conta due ristoranti, a Cassina de' Pecchi e Monza, dove lavorano 41 ragazzi autistici e cinque colleghi normotipici.

All'incontro è intervenuto anche Luca D'Alba, direttore generale di Avolta, che con PizzAut ha ideato GourmAut, un panino solidale. Le 150mila vendite in tre mesi hanno contribuito all'acquisto di un appartamento dove i ragazzi potranno sperimentare l'autonomia abitativa.

Tra le storie raccontate, quella di Letizia, che a vent'anni non sapeva scrivere e oggi prende le ordinazioni, e di Beatrice, autrice dei disegni per GourmAut.