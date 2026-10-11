Polisportivo, 94 milioni e lavori mai iniziati: «Perché sono state cancellate le date?»

«Assurdo, ridicolo e soprattutto preoccupante». Il consigliere comunale Jonathan Papamarenghi torna all’attacco sui lavori al Polisportivo, mai partiti nonostante l’avvio fosse previsto a luglio, e presenta un’interrogazione urgente alla giunta.

Al centro della polemica la concessione ad Aquatonica da 94 milioni di euro per 29 anni, che prevede 17,7 milioni di investimenti iniziali: 7,9 a carico del privato e 9,8 di risorse pubbliche.

A suscitare perplessità è anche quanto accaduto al cartello di cantiere, dal quale, denuncia Papamarenghi, sono state cancellate con il bianchetto le date di inizio e fine lavori. Il programma prevedeva inizialmente quattro campi da padel e gli spogliatoi, seguiti dalla piscina olimpionica da 50 metri e dagli interventi sull'edificio centrale.

Il consigliere lamenta di non aver ricevuto risposte dopo aver sollevato la questione in consiglio comunale. Nell'interrogazione chiede chi abbia cancellato le date, perché non siano state indicate nuove scadenze e quali siano le ragioni del mancato avvio dei cantieri.

Ma soprattutto solleva interrogativi sulla capacità finanziaria del concessionario: «Forse non dispone dei 7,9 milioni necessari e aspetta che il Comune anticipi i fondi?». Papamarenghi domanda inoltre quali verifiche siano state effettuate prima dell'affidamento e se siano stati adottati provvedimenti per gli eventuali ritardi. «I piacentini meritano trasparenza».