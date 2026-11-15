«Aiutateci a rendere questo mondo migliore» L’appello agli adulti dei baby consiglieri

«Aiutateci a rendere questo mondo un posto migliore. Ascoltateci, parliamo». E’ uno dei messaggi scritti sui bigliettini dagli studenti che hanno partecipato all’evento per i trent’anni del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Piacenza, che bene rende il senso di una giornata di festa ma anche di confronto che non viene mai meno.

Oltre ai ragazzi e le ragazze del consiglio di Piacenza, hanno partecipato anche le delegazioni dei comuni della provincia che negli anni sono cresciuti in numero e qualità. Dalle richieste dei giovanissimi emergono bisogni concreti e attuali, tutt’altro che superficiali: più spazi pubblici attrezzati per il gioco e la socialità, una maggiore attenzione all’ambiente e alla sicurezza urbana, fino all’esigenza di affrontare a scuola i temi dell’educazione sessuo-affettiva.