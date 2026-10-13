Blacklemon, il Comune rigetta la richiesta di accesso agli atti

Il Comune di Piacenza ha respinto l’istanza di accesso agli atti presentata da Blacklemon Srl, la società dell’imprenditore Nicola Bellotti. La richiesta riguardava documenti amministrativi relativi al periodo compreso tra giugno 2022 e oggi, con riferimento ad argomenti e vicende nei quali erano stati chiamati in causa la stessa azienda e il suo titolare. L’accesso - si desume dalle carte - sarà consentito esclusivamente ai verbali delle sedute del consiglio comunale, che, come viene precisato, «sono pubbliche, trasmesse in streaming e pubblicate sul sito istituzionale del Comune».

La decisione si inserisce nella vicenda che nelle scorse settimane aveva acceso lo scontro politico a Palazzo Mercanti, suscitando la dura reazione dei gruppi di minoranza. I consiglieri di opposizione avevano infatti definito l’istanza di Blacklemon un «tentativo di intimidazione».