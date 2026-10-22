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Elezioni in Provincia, nel centrodestra spunta Sparzagni

Sarebbe l'alternativa al più quotato Franco Albertini. Il centrosinistra ormai compatto sulla presidente uscente Monica Patelli (ma con alcuni malumori)

Thomas Trenchi
|1 ora fa
Il palazzo della Provincia
Il palazzo della Provincia
1 MIN DI LETTURA
In Provincia in vista del voto di domenica 29 novembre, qualcosa potrebbe cambiare. Salvo sorprese, i candidati alla presidenza saranno due, uno per schieramento, e non una figura unitaria come qualcuno aveva ipotizzato.
La partita delle elezioni provinciali, insomma, si è già fatta nervosa. Soprattutto nel centrosinistra, dove la ricandidatura della presidente uscente Monica Patelli non convince tutti.
Il Pd, che ha discusso la questione in direzione, sarebbe favorevole a sostenerla, ponendo però una condizione: una gestione più marcatamente di centrosinistra. La decisione ufficiale è attesa la prossima settimana. Patelli conferma la propria disponibilità, rivendicando la fiducia dei sindaci e il metodo di ascolto ed equilibrio adottato nel mandato.
Restano le perplessità attribuite alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. Per ora, però, non emergono alternative concrete.
Nel centrodestra il nome in pole è quello di Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone ed esponente di Fratelli d’Italia. Più defilato Riccardo Sparzagni, sindaco di Podenzano. Le riflessioni sono ancora in corso.
Alle urne andranno sindaci e consiglieri comunali, con voto ponderato in base alla popolazione. Si vota dalle 8 alle 20 al campus Raineri-Marcora.
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