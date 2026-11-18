La situazione a casa del centrodestra

Nel centrodestra si accelera sulla scelta dello sfidante di Katia Tarasconi alle Comunali 2027.

La prossima settimana è prevista una riunione della coalizione, convocata dal ministro Tommaso Foti. Quattro i nomi più accreditati: Matteo Rancan (Lega), Sara Soresi (FdI), Jonathan Papamarenghi, vicino all’area moderata, e Massimo Trespidi, che secondo indiscrezioni avrebbe dato la propria disponibilità.

Rancan conterebbe sul sostegno di Salvini. Resta sullo sfondo anche l’ipotesi Foti, legata agli equilibri nazionali. I Liberali guardano a un’intesa con Forza Italia. Da valutare se puntare su un esponente politico o su una figura civica.

Matteo Rancan (Lega), Sara Soresi (FdI) , Jonathan Papamarenghi (misto) e Massimo Trespidi (civica) sono i nomi più accreditati per il centrodestra

Il punto nello schieramento di centrosinistra

Nel centrosinistra, invece, il nome è già definito: la sindaca uscente Tarasconi si ricandida, ma il perimetro della coalizione resta incerto. L’intesa con il Movimento 5 Stelle incontra ostacoli su logistica, consumo di suolo, rifiuti e nuovo ospedale; i Verdi hanno lasciato il tavolo. Si lavora intanto a una lista civica promossa da Claudia De Monti e Mario Dadati.

Alternativa per Piacenza appare orientata a correre da sola, mentre Claudia Gnocchi potrebbe guidare una lista trasversale e Piacenza Mosaico cerca spazio.



Leggi tutto Due schieramenti, dunque, alle prese con incognite diverse: il candidato per il centrodestra, le alleanze per il centrosinistra.