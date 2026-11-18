Comunali 2027 a Piacenza, centrodestra: quattro nomi per la sfida. Centrosinistra: Tarasconi cerca alleati
Foti convoca il vertice per scegliere tra Rancan, Soresi, Papamarenghi e Trespidi. La sindaca uscente punta al campo largo, ma resta difficile l’intesa con il M5S.
Marcello Pollastri
|1 ora fa
A Piacenza è già partita la corsa per la poltrona di sindaco alle elezioni del 2027
La situazione a casa del centrodestra
Nel centrodestra si accelera sulla scelta dello sfidante di Katia Tarasconi alle Comunali 2027.
La prossima settimana è prevista una riunione della coalizione, convocata dal ministro Tommaso Foti. Quattro i nomi più accreditati: Matteo Rancan (Lega), Sara Soresi (FdI), Jonathan Papamarenghi, vicino all’area moderata, e Massimo Trespidi, che secondo indiscrezioni avrebbe dato la propria disponibilità.
Rancan conterebbe sul sostegno di Salvini. Resta sullo sfondo anche l’ipotesi Foti, legata agli equilibri nazionali. I Liberali guardano a un’intesa con Forza Italia. Da valutare se puntare su un esponente politico o su una figura civica.
Il punto nello schieramento di centrosinistra
Nel centrosinistra, invece, il nome è già definito: la sindaca uscente Tarasconi si ricandida, ma il perimetro della coalizione resta incerto. L’intesa con il Movimento 5 Stelle incontra ostacoli su logistica, consumo di suolo, rifiuti e nuovo ospedale; i Verdi hanno lasciato il tavolo. Si lavora intanto a una lista civica promossa da Claudia De Monti e Mario Dadati.
Alternativa per Piacenza appare orientata a correre da sola, mentre Claudia Gnocchi potrebbe guidare una lista trasversale e Piacenza Mosaico cerca spazio.
Due schieramenti, dunque, alle prese con incognite diverse: il candidato per il centrodestra, le alleanze per il centrosinistra.
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