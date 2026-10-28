Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Papamarenghi dopo l'addio alla civica: «Resto nel centrodestra». Barbieri: «Scelta inaspettata».

Il consigliere spiega il passaggio al gruppo misto: «Non è uno strappo, ma per incidere di più». L'ex sindaca annuncia una nuova lista civica per le Comunali.

Redazione Online
|1 ora fa
Papamarenghi dopo l'addio alla civica: «Resto nel centrodestra». Barbieri: «Scelta inaspettata».
1 MIN DI LETTURA
«Non è affatto uno strappo». Jonathan Papamarenghi spiega così l’addio alla lista civica “Barbieri sindaco-Trespidi con Liberi”, annunciato lunedì in Consiglio comunale, e il passaggio al gruppo misto. La scelta, assicura, «non è stata fatta contro qualcuno», ma per «incidere di più» sull’attività amministrativa, anche attraverso la partecipazione a tutte le commissioni consiliari.
L’ex assessore alla Cultura nega attriti con Patrizia Barbieri e smentisce le ipotesi di un avvicinamento a Fratelli d’Italia, Forza Italia o ai Liberali. Sul futuro politico è netto: «Nella prossima primavera mi troverete coerentemente nel centrodestra». E aggiunge che l’obiettivo è «togliere la cappa di nebbia che grava su questa città».
Da parte sua l'ex sindaca Barbieri parla di una decisione «inaspettata», ma evita polemiche: «Mi dispiace, è una persona capace che stimo». A suo giudizio la mossa è legata alle prossime scadenze elettorali. Intanto la lista civica guarda alle Comunali, dove, annuncia, si presenterà con un nome diverso.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana