Papamarenghi dopo l'addio alla civica: «Resto nel centrodestra». Barbieri: «Scelta inaspettata».

«Non è affatto uno strappo». Jonathan Papamarenghi spiega così l’addio alla lista civica “Barbieri sindaco-Trespidi con Liberi”, annunciato lunedì in Consiglio comunale, e il passaggio al gruppo misto. La scelta, assicura, «non è stata fatta contro qualcuno», ma per «incidere di più» sull’attività amministrativa, anche attraverso la partecipazione a tutte le commissioni consiliari.

L’ex assessore alla Cultura nega attriti con Patrizia Barbieri e smentisce le ipotesi di un avvicinamento a Fratelli d’Italia, Forza Italia o ai Liberali. Sul futuro politico è netto: «Nella prossima primavera mi troverete coerentemente nel centrodestra». E aggiunge che l’obiettivo è «togliere la cappa di nebbia che grava su questa città».

Da parte sua l'ex sindaca Barbieri parla di una decisione «inaspettata», ma evita polemiche: «Mi dispiace, è una persona capace che stimo». A suo giudizio la mossa è legata alle prossime scadenze elettorali. Intanto la lista civica guarda alle Comunali, dove, annuncia, si presenterà con un nome diverso.