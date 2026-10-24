Piacenza, la Lega propone un nucleo anti-maranza e il ritorno dell'assessorato alla Sicurezza

Ripristinare l'assessorato alla Sicurezza e istituire un nucleo speciale della Polizia locale per contrastare i fenomeni di violenza e degrado giovanile. Sono le prime proposte che la Lega di Piacenza intende inserire nel proprio programma in vista delle elezioni amministrative del 2027.

Il Carroccio punta a riportare la sicurezza urbana al centro dell'agenda politica cittadina, partendo da una critica alle scelte dell'attuale amministrazione comunale.

«La nostra prima proposta sarà il ritorno dell'assessorato alla Sicurezza, soppresso dall'attuale amministrazione», afferma la Lega in una nota. Secondo il partito, occorre una figura dedicata che mantenga un confronto costante con Polizia locale, forze dell'ordine, cittadini, associazioni di categoria e gruppi di vicinato, coordinando gli interventi nell'ambito delle competenze comunali.

Un nucleo anti-maranza sul modello di Ferrara

La seconda proposta riguarda la creazione di un nucleo della Polizia locale specializzato nel contrasto alla violenza giovanile, prendendo esempio dall'iniziativa annunciata dal sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri.

La Lega piacentina propone di affiancare agli agenti una squadra multidisciplinare composta anche da assistenti sociali e altre figure professionali, per affrontare il fenomeno non soltanto attraverso i controlli e le sanzioni, ma anche con interventi di carattere educativo e sociale.

«Chiediamo che anche a Piacenza venga istituito subito un nucleo di Polizia locale specifico», sottolinea il partito, sollecitando un intervento dell'amministrazione comunale senza attendere le prossime elezioni.

«La sicurezza non è di destra o di sinistra, è un diritto dei cittadini», conclude la Lega, annunciando che il tema sarà uno dei punti centrali del proprio impegno politico in vista della sfida elettorale del 2027.