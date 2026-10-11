Quattro anni di governo Meloni, «Questo centrodestra è unito»

Non ci sarà Giorgia Meloni, come qualcuno aveva ipotizzato, almeno sulla carta (fatte salve sorprese dell’ultima ora). E non ci sarà alcun annuncio del candidato alle prossime Comunali, i cui tempi – considerato anche che nelle tornate passate il nome dello sfidante uscì a marzo – sono ancora prematuri e la ricerca del profilo giusto risulta ancora in atto. La manifestazione di sabato prossimo in piazza Cavalli alle 17,30, convocata dal centrodestra, sarà l’occasione per celebrare i quattro anni di governo nazionale. Comunque per recapitare al centrosinistra che guida Palazzo Mercanti un messaggio di unità della coalizione, condizione essenziale per poter competere con Katia Tarasconi e soci.

L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa, si svolgerà sotto lo slogan “Il Governo + stabile, l’Italia + forte – 4 anni di impegno per la Nazione” e vedrà la partecipazione congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Svelati i nomi dei quattro ospiti nazionali che interverranno dal palco di piazza Cavalli: il parlamentare Alessandro Colucci, Noi Moderati, segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati; il senatore Andrea Ostellari, Lega, sottosegretario di Stato alla Giustizia; il senatore Paolo Zangrillo, Forza Italia, Ministro per la Pubblica amministrazione; e Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione.