Oggi, mercoledì 18 novembre, con una iniziativa in undici città italiane viene presentato il nuovo calendario 2027 della Polizia di Stato. Lo fa sapere una nota stampa della questura di Piacenza.

L’edizione del calendario 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella.

Dodici mesi raccontanti attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I protagonisti delle tavole sono ritratti un attimo prima ed un attimo dopo l’attività quotidiana.

Il calendario ha una importante finalità solidale: il ricavato delle vendite è interamente devoluto all'Unicef e al piano di assistenza "Marco Valerio", a sostegno dei figli dei colleghi affetti da gravi malattie.