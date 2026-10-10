Morì precipitando dalla teleferica, chiesto il patteggiamento a un anno

Si dovrebbe chiudere il prossimo 15 dicembre al tribunale di Verbania il processo per la morte di Margherita Lega, la donna caduta nel vuoto da una teleferica, il 4 luglio del 2024, all’alpe Drocala, nel territorio comunale di Calasca- Castiglione nel Verbano-Cusio- Ossola.

Nell’udienza di giovedì è stata formulata la richiesta di patteggiamento a un anno per Marco Bertaglia, il titolare dell’ecovillaggio dove l’insegnante di 41 anni originaria di Pontenure e residente in Trentino avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di vacanza con il marito e i due figli di nove e cinque anni. La vittima precipitò mentre caricava i bagagli sull’impianto a fune.