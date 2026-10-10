Morì precipitando dalla teleferica, chiesto il patteggiamento a un anno
Il processo per la morte di Margherita Lega, 41 anni, originaria di Pontenure, potrebbe concludersi il 15 dicembre a Verbania. La donna precipitò mentre caricava i bagagli per una vacanza con la famiglia.
Redazione Online
|8 ore fa
Margherita Lega e la teleferica dalla quale precipitò nel 2024
Si dovrebbe chiudere il prossimo 15 dicembre al tribunale di Verbania il processo per la morte di Margherita Lega, la donna caduta nel vuoto da una teleferica, il 4 luglio del 2024, all’alpe Drocala, nel territorio comunale di Calasca- Castiglione nel Verbano-Cusio- Ossola.
Nell’udienza di giovedì è stata formulata la richiesta di patteggiamento a un anno per Marco Bertaglia, il titolare dell’ecovillaggio dove l’insegnante di 41 anni originaria di Pontenure e residente in Trentino avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di vacanza con il marito e i due figli di nove e cinque anni. La vittima precipitò mentre caricava i bagagli sull’impianto a fune.
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