Qualità della vita 2026, Piacenza perde 12 posizioni e scivola al 44° posto in Italia

Piacenza perde 12 posizioni nella classifica nazionale della qualità della vita, passando dal 32° posto del 2025 al 44° del 2026. È quanto emerge dalla 28ª edizione dell'indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Un arretramento che colloca il Piacentino tra i territori che hanno registrato le flessioni più marcate rispetto allo scorso anno.

Scivolone nella graduatoria nazionale

Il calo di Piacenza è pari a quello di Sassari, mentre fanno peggio Lucca, che perde 18 posizioni, e Cremona, che ne cede 16. In discesa anche Udine, con dieci posti in meno.

Nonostante l'arretramento, Piacenza rimane nel gruppo delle 60 province italiane in cui la qualità della vita viene giudicata buona o accettabile. La graduatoria prende in esame nove ambiti: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, salute, turismo e cultura.

Le provincie ai vertici

Al vertice della classifica 2026 sale Bolzano, che conquista il primo posto grazie soprattutto ai risultati economici, ambientali e turistici, superando Milano, seconda. Completa il podio Bologna.

Tra le province che migliorano maggiormente spicca Belluno, salita di 29 posizioni fino al 31° posto. Rimini raggiunge invece la sesta posizione, guadagnandone sei.

Resta il divario tra Nord e Sud

L'indagine conferma una netta differenza territoriale: il Nord-Est si distingue per i risultati complessivi, con tutte le sue 22 province nelle fasce di qualità della vita buona o accettabile.

La prima provincia meridionale in graduatoria è Isernia, al 67° posto. In fondo alla classifica si trovano Foggia (105ª), Crotone (106ª) e Taranto (107ª).