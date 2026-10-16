Quarto, lite per la vendita di un camion finisce a coltellate: 50enne ferito alla schiena, denunciato un 48enne

Una lite per la vendita di un camion è degenerata in un'aggressione a coltellate, con un uomo di 50 anni ferito alla schiena e un 48enne denunciato dai carabinieri. È accaduto nella tarda serata di lunedì 12 ottobre, intorno alle 23.30, in un bar di Quarto, dove sono intervenuti i militari della Stazione di Rivergaro.

La lite per un camion e il coltello estratto durante lo scontro

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due uomini, connazionali, avrebbero iniziato a discutere per questioni economiche legate alla compravendita di un autocarro. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati a una violenta colluttazione.

Durante lo scontro, il 48enne avrebbe estratto un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri, che si era portato da casa, colpendo alla schiena il 50enne mentre quest'ultimo cercava di allontanarsi per sottrarsi all'aggressione.

Il coltello gettato nel parcheggio e ritrovato dai carabinieri

Subito dopo l'aggressione, il 48enne avrebbe cercato di disfarsi dell'arma, lanciandola in un parcheggio vicino al bar. Il coltello è stato però ritrovato dai carabinieri durante le ricerche effettuate nella zona e posto sotto sequestro.

Il ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Denunciato un uomo di 48 anni

Al termine degli accertamenti, i carabinieri di Rivergaro hanno denunciato il 48enne per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

L'uomo, regolarmente presente sul territorio nazionale, dovrà ora rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.