Questa sera il pedagogista Triani ai Mercoledì della Medicina

È in corso la rassegna de "I Mercoledì della Medicina" iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti: cinque incontri, in calendario a Piacenza tra ottobre e dicembre, con l’obiettivo di analizzare il malessere giovanile come problema di salute pubblica e favorire il dialogo tra sanità, scuola, famiglie e istituzioni, promuovendo una responsabilità educativa condivisa. La rassegna gode del patrocinio di Provincia e Comune di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Regione Emilia Romagna, dell’Ausl di Piacenza e dell’Associazione Genitori per Piacenza.

Questa sera alle ore 21 il titolo dell’incontro nell’Auditorium della Fondazione in via Sant’Eufemia 12 sarà: "A scuola per imparare a vivere". Ospiti Milena Santerini docente di pedagogia interculturale dell’Università Cattolica (sede di Milano) e Pierpaolo Triani, docente di pedagogia dell’Università Cattolica (sede di Piacenza). Moderatrice Nicoletta Bracchi responsabile relazioni Esterne Gruppo Libertà. Nel corso della serata verranno analizzate le attuali difficoltà educative nel contesto scolastico attuale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli insegnanti come figure educative e promuovere alleanze efficaci.