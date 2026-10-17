Rinasce la biblioteca del liceo Gioia: nuovi spazi per leggere e stare insieme

Nuova vita per la biblioteca “Grazia Cherchi” del liceo Gioia di Piacenza, riaperta dopo un intervento di rinnovamento reso possibile dal bando Bibloh! della Fondazione Piacenza e Vigevano.

All'inaugurazione il vicepresidente della Fondazione, Mario Magnelli, ha ricordato il valore della lettura citando Umberto Eco: «Chi legge avrà vissuto cinquemila anni».

Il progetto, sostenuto dalle docenti Emanuela Veneziani e Vanessa Galli, ha trasformato gli ambienti con nuovi tavoli, pareti colorate, pouf e divani, creando spazi accoglienti dove gli studenti potranno leggere, incontrarsi e partecipare a laboratori dal lunedì al giovedì pomeriggio.

L'obiettivo è coinvolgere direttamente i ragazzi nell'organizzazione delle attività e nella decorazione degli spazi.

La biblioteca è dedicata alla scrittrice e giornalista Grazia Cherchi, cofondatrice con Piergiorgio Bellocchio dei Quaderni Piacentini. L'inaugurazione si è conclusa con l'esibizione di una band formata da tre studenti del liceo.