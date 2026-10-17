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Rinasce la biblioteca del liceo Gioia: nuovi spazi per leggere e stare insieme

Riaperta e intitolata a Grazia Cherchi grazie al sostegno della Fondazione Piacenza e Vigevano. Nuovi arredi, laboratori e ambienti dedicati agli studenti.

Martina Di Nunzio
|3 ore fa
Da sinistra Mario Magnelli, la preside Cristina Capra, Vanessa Galli, Angelo Bardini e Manuela Veneziani
Da sinistra Mario Magnelli, la preside Cristina Capra, Vanessa Galli, Angelo Bardini e Manuela Veneziani
1 MIN DI LETTURA
Nuova vita per la biblioteca “Grazia Cherchi” del liceo Gioia di Piacenza, riaperta dopo un intervento di rinnovamento reso possibile dal bando Bibloh! della Fondazione Piacenza e Vigevano.
All'inaugurazione il vicepresidente della Fondazione, Mario Magnelli, ha ricordato il valore della lettura citando Umberto Eco: «Chi legge avrà vissuto cinquemila anni».
Il progetto, sostenuto dalle docenti Emanuela Veneziani e Vanessa Galli, ha trasformato gli ambienti con nuovi tavoli, pareti colorate, pouf e divani, creando spazi accoglienti dove gli studenti potranno leggere, incontrarsi e partecipare a laboratori dal lunedì al giovedì pomeriggio.
L'obiettivo è coinvolgere direttamente i ragazzi nell'organizzazione delle attività e nella decorazione degli spazi.
La biblioteca è dedicata alla scrittrice e giornalista Grazia Cherchi, cofondatrice con Piergiorgio Bellocchio dei Quaderni Piacentini. L'inaugurazione si è conclusa con l'esibizione di una band formata da tre studenti del liceo.
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Foto biblioteca Taglio del nastro
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