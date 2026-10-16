Rivergaro, ruba 200 euro di cosmetici al supermercato e poi aiuta la nonna con la spesa: denunciato 22enne

Ruba cosmetici per circa 200 euro in un supermercato, nasconde le confezioni vuote dietro i pacchi di farina e poi, prima di uscire, aiuta la nonna a imbustare la spesa. Proprio quel gesto, apparentemente innocente, ha contribuito a farlo riconoscere dai carabinieri. Protagonista della vicenda un 22enne residente nel Piacentino, denunciato per furto aggravato dopo un episodio avvenuto l'8 ottobre in un supermercato di Rivergaro.

Le confezioni vuote nascoste dietro la farina

A far scattare gli accertamenti è stata una scoperta del personale del supermercato. Durante la sistemazione degli scaffali, alcuni dipendenti hanno trovato diverse confezioni di cosmetici vuote, nascoste dietro i pacchi di farina.

Insospettiti, i responsabili dell'esercizio commerciale hanno controllato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, mettendo poi i filmati a disposizione dei carabinieri della Stazione di Rivergaro.

Le immagini hanno permesso di ricostruire i movimenti di un giovane che, dopo aver prelevato alcune creme per il viso dal reparto profumeria, le avrebbe estratte dalle confezioni nascondendole nelle tasche dei pantaloni e sotto la camicia. Gli involucri vuoti sarebbero stati poi abbandonati in un'altra corsia, dietro i pacchi di farina.

Aiuta la nonna alla cassa e viene riconosciuto

Ma è soprattutto quanto accaduto poco dopo ad aver attirato l'attenzione degli investigatori. Il giovane, dopo il presunto furto, si era fermato alla cassa per aiutare un'anziana signora a imbustare la spesa.

La donna era sua nonna, del tutto ignara di quanto il nipote avrebbe appena commesso. Una circostanza che, insieme al fatto che il 22enne aveva lavorato in passato in un bar della zona, ha contribuito alla sua identificazione.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato il giovane per furto aggravato. I prodotti sottratti, del valore complessivo di circa 200 euro, sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.