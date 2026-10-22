Rivergaro, una luce verde per Emanuele e per la ricerca sulla sindrome di Phelan-McDermid

Una luce verde per Emanuele e per tutte le persone che convivono con la sindrome di Phelan-McDermid. Questa sera, giovedì 22 ottobre, la Casa del Popolo di Rivergaro si è illuminata in occasione della Giornata mondiale dedicata alla rara malattia genetica, causata dalla perdita di una porzione del cromosoma 22.

Un gesto di vicinanza che assume un significato particolare per Emanuele, ragazzo di Rivergaro affetto dalla sindrome, che comporta gravi difficoltà nello sviluppo cognitivo e psicomotorio. «Vorrei solo che la sua vita potesse migliorare: Emanuele ha bisogno di tutto e di tutti noi», aveva raccontato lo scorso anno la nonna, affidando alla ricerca la speranza di un futuro migliore.

Una speranza che mamma Cristina e papà Rinaldo continuano a coltivare attraverso iniziative di solidarietà. La prossima è in programma venerdì 20 novembre, alle 20, all'agriturismo Casa Nuova di Niviano, dove tornerà la cena benefica a sostegno dell'associazione Aisphem, impegnata nella ricerca sulla sindrome e nell'assistenza alle famiglie.Lo scorso anno l'iniziativa aveva richiamato quasi trecento persone, permettendo di raccogliere 6.280 euro. «Non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare» è il messaggio che accompagna la nuova edizione. La quota di partecipazione è di 40 euro, bevande comprese. Prenotazioni entro il 19 novembre al numero 335 5798685 (Cristina).