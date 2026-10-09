Roberto Vannacci stasera a Dillo alla Lupa su Telelibertà: confronto sul futuro del suo partito
Il generale in collegamento video per la puntata «Vannacci: speranza o minaccia?». In studio De Micheli, Argellati, Cucchetti, Pallavicini e Tassi. Conducono Marcello Pollastri e Danilo Di Trani.
Redazione Online
|3 ore fa
Si aprirà questa sera, venerdì 9 ottobre, la nuova stagione di “Dillo alla Lupa”. Il programma di approfondimento andrà in onda alle 21 su Telelibertà, nello studio parzialmente rinnovato di via Benedettine, ma sempre con lo stesso obiettivo di fornire un'informazione equilibrata e di inchiesta sul mondo della politica.
La trasmissione sarà condotta da Marcello Pollastri affiancato da Danilo Di Trani (con la preziosa collaborazione della coautrice Sara Groppi), per un primo appuntamento tutto dedicato a Futuro Nazionale. “Vannacci: speranza o minaccia?” il titolo della puntata, che cercherà di comprendere le ragioni che hanno portato il nuovo partito del generale Roberto Vannacci ad avere una crescita costante nel Paese.
Si partirà dalle manifestazioni e dagli slogan che si sono susseguiti per capire meglio il “fenomeno” Vannacci, anche con voci diverse che potranno dire la loro in vista delle prossime elezioni politiche.
Ospite in collegamento video sarà proprio il generale Roberto Vannacci che dialogherà con gli altri esponenti del mondo della politica presenti in studio: la deputata ed ex ministro del Pd Paola De Micheli, Gianluca Argellati, primo cittadino di Vigolzone e primo sindaco della provincia di Piacenza ad aver aderito a Futuro Nazionale, Michela Cucchetti, segretario cittadino del PD, Carlo Pallavicini, ex consigliere comunale e membro del sindacato dei Sì Cobas, e l'ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Piacenza Marco Tassi per un confronto su vari temi di attualità con tanto di contraddittorio.
La trasmissione si potrà seguire in diretta sul canale 76 del digitale terrestre e anche sul sito www.liberta.it/tv.
Tutte le puntate di “Dillo alla Lupa” si possono inoltre rivedere on demand sempre sul sito di Libertà.
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