Rottofreno, ladri in azione nelle villette: tentate effrazioni e paura tra i residenti

Ladri in azione nelle nuove zone residenziali di Rottofreno, dove una serie di episodi ha seminato paura tra gli abitanti delle villette vicine alle scuole e ai campi.

In via Puccini, intorno alle 19.40, due malviventi hanno tentato di forzare la porta di un'abitazione con un piede di porco, nonostante la presenza della proprietaria. La donna, spaventata dai rumori, ha cercato di metterli in fuga chiamando ad alta voce il marito, ma i due hanno continuato a scassinare l'ingresso. Solo la robustezza della porta ha impedito loro di entrare.

«Mia moglie era terrorizzata. La porta è danneggiata, ma ha resistito», racconta il marito.

Mentre i carabinieri raccoglievano la testimonianza, è arrivata la segnalazione di un furto in via Donizetti, dove, secondo una residente, due uomini incappucciati avrebbero anche tentato un'aggressione dopo essere stati scoperti.

Altre segnalazioni da via Guareschi, dove è stata notata una torcia muoversi nei campi, mentre un cane abbaiava insistentemente. Una donna sulla ciclabile verso Centora ha raccontato di aver udito due allarmi e di essere rientrata per paura.