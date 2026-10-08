Ruba gasolio da un camion e tenta di speronare il metronotte: fuga sotto il ponte sul Nure

Un furto di gasolio da un camion, un inseguimento notturno e due tentativi di speronamento ai danni di una pattuglia della vigilanza privata. È accaduto la scorsa notte intorno alle 2.30 in via Bazzani, a Piacenza, dove un intervento degli operatori di Metronotte Piacenza si è trasformato in una movimentata fuga conclusa nei pressi del ponte sul torrente Nure.

Tutto è cominciato quando una pattuglia di Metronotte Piacenza, impegnata in un servizio di perlustrazione, ha notato movimenti sospetti vicino a un camion parcheggiato, con un uomo a bordo. Avvicinandosi al mezzo pesante, i vigilanti hanno constatato che i serbatoi erano stati forzati e che era stato prelevato del gasolio.

L'inseguimento e i due tentativi di speronamento

Alla vista degli operatori, il sospetto si è allontanato a tutta velocità in direzione di via Riva. La pattuglia ha mantenuto il contatto visivo con il veicolo in fuga, allertando immediatamente il 112 e comunicandone gli spostamenti.

L'inseguimento è proseguito fino a via Lorenzini, dove il conducente si è improvvisamente fermato. A quel punto ha inserito la retromarcia, tentando di speronare l'auto della Metronotte. La manovra non è riuscita.

Il fuggitivo ha quindi effettuato un'inversione di marcia e ha tentato una seconda volta di colpire la vettura della vigilanza, anche in questo caso senza riuscirci. Subito dopo ha ripreso la fuga a forte velocità lungo via Emilia Parmense.

Il camion abbandonato sotto il ponte sul Nure

La corsa si è conclusa all'altezza del civico 309 di via Emilia Parmense, dove il veicolo è stato condotto lungo una carraia che scende sotto il ponte sul torrente Nure.

Qui il conducente ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Piacenza, allertati attraverso il 112. Insieme agli operatori della Metronotte, i militari sono scesi nella scarpata e hanno ispezionato il veicolo abbandonato.

Sequestrati arnesi da scasso e una pompa per il gasolio

All'interno del mezzo sono stati trovati attrezzi da scasso e una grossa pompa utilizzata per aspirare il carburante dai serbatoi.

I carabinieri hanno disposto il sequestro del veicolo e dell'attrezzatura, che saranno sottoposti agli accertamenti del caso.

Sono in corso le indagini per identificare il responsabile del furto e della successiva fuga. Non risultano segnalati feriti nei due tentativi di speronamento.