Saliceto, cascina crolla nella notte. Via Riglio chiusa
Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e la sindaca Toma
Valentina Paderni
|47 minuti fa
La cascina crollata
Stanotte, poco dopo mezzanotte, è crollata una porzione di cascina disabitata lungo via Riglio a Cadeo (è un tratto rurale di Saliceto, che collega la Via Emilia alla provinciale per Cortemaggiore). Le macerie sono cadute in strada che è stata quindi transennata per mettere in sicurezza l’area. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche la sindaca Marica Toma. Fortunatamente non risultano feriti. I proprietari hanno ripulito la strada, lavorando tutta notte: per precauzione resta al momento vietato l'accesso.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
4.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»