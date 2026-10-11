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Saliceto, cascina crolla nella notte. Via Riglio chiusa

Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e la sindaca Toma

Valentina Paderni
|47 minuti fa
La cascina crollata
La cascina crollata
1 MIN DI LETTURA
Stanotte, poco dopo mezzanotte, è crollata una porzione di cascina disabitata lungo via Riglio a Cadeo (è un tratto rurale di Saliceto, che collega la Via Emilia alla provinciale per Cortemaggiore). Le macerie sono cadute in strada che è stata quindi transennata per mettere in sicurezza l’area. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche la sindaca Marica Toma. Fortunatamente non risultano feriti. I proprietari hanno ripulito la strada, lavorando tutta notte: per precauzione resta al momento vietato l'accesso.

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