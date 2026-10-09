Schianto nella notte sul ponte del Po lungo la via Emilia: tre donne ferite

Violento incidente stradale nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre sul ponte del Po, lungo la Statale 9 via Emilia. Il bilancio è di tre donne ferite, fortunatamente in modo lieve, mentre un uomo rimasto anche lui coinvolto nello schianto è rimasto illeso.

L'incidente si è verificato intorno a mezzanotte e ha coinvolto due auto. Le immagini scattate sul posto documentano la violenza dell'impatto: una delle vetture, una piccola utilitaria di colore chiaro, ha riportato pesanti danni alla parte anteriore, finendo di traverso sulla carreggiata, a ridosso del guardrail. Anche l'altra automobile presenta evidenti danni nella zona frontale.

Le tre donne coinvolte hanno 32, 32 e 38 anni. Tutte hanno riportato conseguenze lievi e sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti sanitari. Illeso invece un uomo di 37 anni, che non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sul ponte sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, insieme a due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca e all'automedica del pronto soccorso di Piacenza.

I mezzi incidentati, rimasti sulla carreggiata, hanno reso necessarie le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.