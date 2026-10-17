Scontro tra due auto sulla strada per Muradello: ferita una donna di 38 anni

Scontro tra due auto di primo mattino sulla strada per Muradello, nel territorio comunale di Pontenure. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 6, è rimasta ferita una donna di 38 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture sono entrate in collisione lungo la strada che conduce alla frazione di Muradello. Ad avere bisogno di cure è stata la 38enne, soccorsa dopo l'impatto e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza.

Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Piacenza, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.