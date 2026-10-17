Scontro tra due auto sulla strada per Muradello: ferita una donna di 38 anni
Incidente intorno alle 6 del mattino nel territorio comunale di Pontenure. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i carabinieri.
Redazione Online
|1 ora fa
Scontro tra due auto di primo mattino sulla strada per Muradello, nel territorio comunale di Pontenure. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 6, è rimasta ferita una donna di 38 anni.
Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture sono entrate in collisione lungo la strada che conduce alla frazione di Muradello. Ad avere bisogno di cure è stata la 38enne, soccorsa dopo l'impatto e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza.
Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Piacenza, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
4.
Una marea di auto per le castagne: «È furto, certi boschi sono privati»