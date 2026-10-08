Scoperto deposito di scooter rubati: a Guardamiglio recuperati 19 mezzi, tre denunciati

Un deposito di motocicli rubati nascosto in un'area industriale di Guardamiglio, nel Basso Lodigiano. È quanto ha scoperto la Polizia di Milano, che ha recuperato 19 scooter di provenienza furtiva e denunciato tre persone.

L'indagine, condotta dagli agenti del Commissariato Greco-Turro, è partita dalle denunce presentate nei giorni scorsi a Milano per il furto di alcuni scooter.

A indirizzare gli investigatori verso Guardamiglio è stato il segnale di un dispositivo di geolocalizzazione installato su uno dei mezzi rubati. Seguendo la traccia GPS, i poliziotti sono riusciti a individuare l'area industriale nella quale si trovavano i motocicli.

Durante i controlli sono stati recuperati complessivamente 19 mezzi, molti dei quali privi di targa, parzialmente smontati oppure danneggiati.

Al termine degli accertamenti, la Polizia ha denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese di 61 anni, una connazionale di 40 anni e un italiano di 18 anni.

I tre sono indagati, a vario titolo, per ipotesi di ricettazione e altri reati connessi. La loro posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.

L'operazione ha consentito di recuperare numerosi veicoli sottratti ai proprietari, grazie anche alla presenza del dispositivo antifurto satellitare su uno degli scooter.