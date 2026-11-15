Al liceo Colombini i genitori insegnano economia: dal curriculum ai contratti di lavoro

Come scrivere un curriculum, affrontare un colloquio di lavoro, leggere un contratto di assunzione o di affitto. Sono alcune delle competenze pratiche al centro di “Economia in pillole”, il progetto promosso dal Comitato Genitori del liceo statale G.M. Colombini di Piacenza, concluso nei giorni scorsi.

L'iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare il mondo della scuola alla vita quotidiana, mettendo a disposizione degli studenti le conoscenze e le esperienze professionali delle famiglie.

Dai libri usati alle lezioni in classe

Costituito nel 2019, il Comitato Genitori ha avviato negli anni diverse iniziative, tra cui il Mercatino dei Libri Usati e il progetto Do ut Des, pensati per alleggerire le spese scolastiche delle famiglie.

Grazie alla collaborazione con la dirigente Monica Ferri, l'attività si è progressivamente estesa alla formazione degli studenti. Lo scorso anno è nato “Genitori a scuola”, un percorso di orientamento nel quale mamme e papà hanno raccontato ai ragazzi le proprie esperienze lavorative.

Il progetto, coordinato dal vicepreside Tortolone, dall'orientatore Lucio Barbieri e dal genitore Ferdinando Bergonzi, ha posto le basi per la nuova iniziativa dedicata all'economia quotidiana.

Le competenze utili per il futuro

Con il supporto delle professoresse di diritto ed economia Giovanna Cavaciuti e Anna Bonanno, sono stati individuati gli argomenti da affrontare negli incontri.

Dalla preparazione del curriculum alle modalità per sostenere un colloquio, fino alla comprensione delle principali clausole di un contratto di lavoro o di locazione: l'obiettivo è fornire strumenti concreti per affrontare situazioni che i giovani incontreranno fuori dalla scuola.

Gli appuntamenti si sono rivelati particolarmente utili per gli studenti degli indirizzi di Scienze Umane e Scienze Applicate, mentre per quelli del Liceo Economico-Sociale hanno rappresentato un approfondimento delle materie già studiate.

Il ruolo delle famiglie

«La collaborazione scuola-famiglie è di fondamentale importanza per la riuscita dei percorsi educativi», sottolinea Serena Nocivelli, presidente del Comitato Genitori.

«Portare i genitori a scuola, coinvolgerli nella formazione dei giovani, è un primo passo per un riavvicinamento tra le due agenzie educative».

Secondo Nocivelli, il coinvolgimento dei genitori come mentori contribuisce non soltanto ad arricchire le conoscenze degli studenti, ma anche a sviluppare senso civico e partecipazione.

I prossimi progetti

L'esperienza non si fermerà con la conclusione degli incontri. Il Comitato ha deciso di istituire un osservatorio dedicato, con l'obiettivo di riproporre il percorso nei prossimi anni, adattandolo alle necessità degli studenti.

Tra i temi che si intendono approfondire figura anche l'educazione finanziaria, per aiutare i ragazzi a comprendere meglio la gestione del denaro, del risparmio e delle scelte economiche quotidiane.