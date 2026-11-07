Istituti comprensivi, caos destinazione fondi: «I conti sono impazziti»

Un’organizzazione logistica definita «inaccettabile» e uno scambio di codici Iban presentato come “un pasticciaccio” rendono ancora più complicata «la ferita del ridimensionamento». A quasi due mesi dall’inizio delle lezioni e della riorganizzazione scolastica con l’istituzione degli otto comprensivi, la Uil Scuola alza la voce per indicare una serie di disagi che, a suo dire, vanno oltre il prevedibile fisiologico periodo di assestamento che segue ogni nuovo assetto. «Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni a Piacenza - dice infatti Luigi Santoro, segretario provinciale di Uil Scuola - va ben oltre le normali difficoltà di transizione».

Il sindacalista la definisce «una vera e propria tempesta perfetta che sta mettendo a dura prova la tenuta gestionale e organizzativa delle nostre scuole». «Degli otto Istituti Comprensivi interessati dai recenti accorpamenti in provincia, il quadro che raccogliamo è di estrema gravità e complessità. Dirigenti Scolastici e Dsga (Direttori dei servizi generali e amministrativi) si trovano a dover costruire letteralmente ex novo l’intero assetto organizzativo: dall’organigramma ai regolamenti interni, un lavoro immane concentrato in tempi strettissimi per far funzionare macchine complesse e notevolmente ampliate».

Viene lamentato anche il fatto che nel comprensivo della Manifattura Tabacchi ci siano lavori di edilizia e ristrutturazione in corso nonostante se ne fosse garantita l’ultimazione prima dell’avvio dell’anno scolastico.